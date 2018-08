GALERII: Pühajõe käsitöölaat tõi Varesele kokku käsitöölisi üle Eesti

Pühajõe käsitöölaada kauplejate arv on igal aastal kasvanud ja ka kaubavalik muutub üha mitmekesisemaks. Kohal oli nii kogenud laadakauplejaid kui ka väikeseid meistreid, kes muidu laatadel oma käsitööd pakkumas ei käi.

Külastajaid käis laadalt läbi hinnanguliselt neli-viis tuhat. See näitab, et Pühajõe käsitöölaat on leidnud endale koha tihedas suvises laadakalendris. Korraldajad tänavad kõiki, kes andsid laada õnnestumisse oma panuse kas kaupleja, külastaja, toetaja või lihtsalt kaasaelajana.