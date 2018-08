Laupäeval saab Haanjas nuusutada Tour de France`i õhku

«Suurtuuridel on publikumagnetiteks mägised etapid, kuid vähesed on ise ratta seljas mägesid vallutanud. Suure-Munamäe Rattaralli pakub suurepärast võimalust tunnetada natukenegi seda, mida profiratturid peavad mägedes läbi elama,» lausus Filter Maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile.

Filter Maanteekarikasarja üldseis on äärmiselt pingeline. Liidrisärk on 2436 punkti kogunud Oskar Nisu (Cycling Tartu) seljas. Järgnevad Vahur Valvas (Rein Taaramäe Rattaklubi) 2426 ja Gert Jõeäär (CFC Spordiklubi) 2423 silmaga. Suures mängus on sees ka 29. positsioonil asuv Peeter Pung (Cycling Tartu), kes on kaasa teinud neljal etapil. Seitsmest etapist läheb kokkuvõttes arvesse viis paremat tulemust.