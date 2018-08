Antiradar leiti isegi mängulooma kõhust

Kagu piiripunkti politseikapten Jaanika Karp ütles, et piirivalvurite põhieesmärk piirkontrolli käigus on kontrollida inimeste ja sõidukite dokumente ning teha sõidukile läbivaatus. Ikka selleks, et veenduda, et seal ei ole keelatud esemeid, ained või näiteks ka peidetud inimesi, keda ebaseaduslikult üle piiri püütakse tuua.