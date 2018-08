Puhkealal tuleb ette nii vargusi kui kaklusi

Prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius täpsustas, et varguse ohvril oli vanust alla 14 eluaasta ja ta viibis varguse hetkel seljakotist eemal. Kahju suurus on väljaselgitamisel.

Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis tõdes, et korrakaitsjad on sel suplushooajal saanud teate kahest vargusjuhtumist Pedeli ääres. «Mõlemal juhul varastati mänguväljakul mänginud lapse valveta kotist talle kuulunud esemeid.»

Käis nentis, et Pedeli jõe puhkeala on kohalike seas väga populaarne ja sinna koguneb ilusate ilmadega hulgaliselt inimesi. Seega hoiab piirkonnal silma peal ka politsei. Ka on korrakaitsjatel tulnud tänavu puhkealale mitmel korral väljakutsele sõita.