Otepää kaubanduskeskus saab ruumilisa ja lifti

Kesklinnas asuvat kolme korrusega kaubanduskeskust on plaanis laiendada 600 ruutmeetri võrra. See tähendab, et esimesel korrusel asuv ja praegu ruumikitsikuses tegutsev Konsum saab müügipinda oluliselt juurde. Kui praegu on kaupluses 850 ruumeetrit, siis tulevikus 1250 ruutmeetrit, ütles Otepää Konsumit majandav Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Hando Ivask.