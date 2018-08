Sangaste kirikuisa Ivo Pill tegutseb poliitikas ja sõidab tsikligagi

Enne Ivo Pilliga kohtumist pidi talle kindlasti ette helistama, et ta saaks oma suhtekorraldaja kinni panna. Suhtekorraldajaks nimetab õpetaja oma koera, kes pidi võõraste vastu hammast ihuma. Kirikumees rääkis, et kaks mustlast käisid näiteks ta juures autoakusid küsimas ja kui ta neile eitavalt vastas, muutusid mehed pealetükkivaks.

«Nad nägid, et seisan kepiga trepi peal, ja arvasid, et võivad hakata natuke jutukamaks muutuma,» sõnas Pill. Pärast suhtekorraldaja ilmumist kadusid mehed kui tina tuhka. Ivo Pill rääkis naeratades, et kui politsei hiljem nende mustlaste autot üle vaatas, polnud seal ühtegi akut, vaid muruniidukid ja teised kodumasinad, mis küllap kaasa võetud võõrastest hoovidest.