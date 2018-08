Päästjad soovivad tuleohutut kooliaasta algust

«Suvi hakkab peagi läbi saama ning kätte jõuab aeg, mil pere kõige nooremad liikmed taas koolitee jalge alla võtavad. Kindlasti kuulub koolialguse juurde ka ohutu liiklemine, tähelepanelikkus ning ettevaatlikkus. Tihtilugu aga võib selle kõige kõrval ununeda kodus toimuv ning sellega tihedalt seotud tuleohutus,» märkis päästeamet.

Päästeamet saab väga palju väljakutseid eluhoone tulekahjudele, mis hiljem osutuvad toidukõrbemiseks. Kord on inimene magama jäänud ajal, mil toit pliidil valmib, teine kord aga on mindud välja koeraga jalutama ning toit on ahjus kõrbema läinud ning palju suitsu ja pahandust tekitanud. Kui täiskasvanutel juhtub, võib samamoodi juhtuda ka lastega, mistõttu on kasulik meelde tuletada lihtsaid tuleohutuse reegleid, märgivad päästjad.

«Punase kuke külaskäiguks pole palju vaja, piisab vaid vähesest hooletusest või hajameelsusest. Lapsed on uudishimulikud ning kodus üksi olles võivad tavapärased toimingud kontrolli alt väljuda, seetõttu on hea, kui lapsevanem näitab eeskuju ning räägib, kuidas ohutult käituda. See tähendab, et rääkida võiks suitsuandurist, ohutust toidutegemisest ning sellest, kuidas tuleb ümber käia lahtise tulega,» soovitavad päästjad.

Tavapäraste toidukõrbemiste puhul võib suitsuandur kenasti valjuhäälselt märku anda ohust, lapsed aga võivad selle peale ehmuda ja hoopis peitu pugeda. Siinjuures ongi oluline rääkida lapsega sellest, milleks suitsuandur hea on ning kuidas käitud siis, kui see tööle peaks rakenduma.