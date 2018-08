Ilm muutub taas kuumaks

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel kuni 11 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel kuni 11 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.