Läti numbrimärgiga auto tekitas Otepääl ärevust

«Liigub ringi selline auto, mis pildistab eramajasid. Olge valvsad !!!» võib lugeda gruppi «Märgatud Otepääl» nädal tagasi üles pandud hoiatusest. Postitusest selgub, et auto, mille eest hoiatatakse, on beež Lexus.

Ta tõdes, et väiksemates kogukondades tunnevad kõik üksteist ning mõne võõra sõiduki või inimese külavahele sattudes ei jää see märkamata.

Samas rõhutas piirkonnapolitseinik, et iga pealtnäha kahtlaselt käituv võõras pole mõistagi alati potentsiaalne varas, vaid võib olla ka täiesti tavaline turist. «Valvsust mõistagi ei tohi kaotada ja kahtluste korral võiks kohe politseiga nõu pidada, et saaksime vajadusel isikuid kontrollida.»

Ta lisas, et kui kellelgi on täiendavat infot isikutest, kelle ringiluusimine näib kahtlane, tasub seda teadmist sotsiaalmeedia kõrval kohe ka politseinikega jagada ning meelde jätta võimalikult täpne isikukirjeldus. Kahtlaste sõidukite puhul on kõige olulisem märkida üles selle registreerimisnumber, et asjaolude selgitamine võimalikult kiiresti kulgeks.