Muret valmistavad nii uljad kalurid kui ka eakad juhid

Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles, et niisuguste nõupidamiste eesmärk on suhelda kohaliku kogukonnaga, tutvuda omavalitsuse esindajatega, tutvustada Lõuna prefektuuri esindajaid ning kuulata, mida valla- või linnajuhid korrakaitsjatelt eelkõige ootavad.

Prefekti sõnul saab vallavalitsus tihtipeale koostöös piirkonnapolitseinikuga palju ära teha ka iseseisvalt, ilma et kaasataks üldist korrakaitseorganit. Ta tundis ka huvi, kuidas on ühinenud Räpina vald tööle hakanud ning millised on kitsaskohad.

Räpina vallavanema Enel Liini sõnul on murekoht hajaasustus, eriti kohalik teedevõrk, mida on 250 kilomeetrit. Teede hööveldamiseks on raske leida pakkujaid. Vallavanem tõdes sedagi, et tihti ei teadvusta inimesed politsei ja vallavalitsuse rolli, nende ootused ja arusaamad võivad olla mõnikord ekslikud ning meedia kaasamisel valatakse niigi keerulistes olukordades õli tulle.

Head kogemused koostööst

«Räpina vallavalitsuse ja politsei koostööst on jäänud soe tunne, kuna Räpina vald on kaasanud politseid oma töösse näiteks siis, kui vald otsis uut lastekaitsespetsialisti. Uue töötaja leidmise komisjoni kutsuti piirkonnavanem Katrin Satsi. Kunagise Räpina elanikuna leian, et niisugune koostöö on väga tore ja ka vajalik,» ütles Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik.

Arutati ka suurürituste korraldamisega seonduvat. Turvalisuse huvides leidis prefekt, et oluline on politsei teavitamine juba enne korraldajatele lubade väljastamist. Siis on ka ennetustöö lihtsam.

Vjatšeslav Pertsev Mehikoorma piirivalvekordonist avaldas rahulolu, et Räpina sadama kaamerapilt nende kordonisse jõuab, sest nii saadakse vajadusel kiiresti reageerida.

Piirivalvel pole Räpina vallaga erilisi probleeme olnud. Enamasti tekitavad aeg-ajalt sekeldusi mõned «äksi täis» kalamehed, kes esimese jääga kohe järvele kipuvad.

«Meie aga peame olema kindlad, et jää tõepoolest kannab ning jõudma ära märgistada ka piiriala järvejääl. Kutselistele kalameestele oleme sel perioodil siiski vastu tulnud, et nad oma igapäevatöö saaks ära teha, kuid paratamatult kehtib harrastajatele nende endi turvalisuse tagamiseks tugeva jääkatte tekkimiseni jääle mineku keeld,» ütles Pertsev.

Üks murekoht on narkootikumid. Vallavanema küsimusele, kas ja kui suur on probleem Räpina vallas, vastas prefekt, et kahjuks ei leidu Eestis enam ühtegi omavalitsust, mis meelemürkidest puutumata. Kuid probleemiga tegeletakse väga tõsiselt ja politsei kontrollib kõiki vihjeid. Nii on ka Räpina valla koolidesse tehtud reide ning noortele peetud ennetavaid loenguid.

Eakad roolis

Politseile teevad viimasel ajal järjest enam muret eakad autojuhid, kes on Lõuna-Eesti teedel, aga ka mujal üksjagu liiklusõnnetusi põhjustanud. Politseijuht rõhutas, et eakad peavad kriitiliselt hindama oma sõiduvõimekust ning kui reaktsioon ei ole piisav ning tähelepanu napp, ei tohiks nii enda kui teiste ohutuse nimel autorooli minna.

Oluline roll on siin ka lähedastel, kes saavad olukorra hindamisel abiks olla ning vajalikud sõidud oma vanaema või -isa eest enda kanda võtta. Paraku pole see võõras teema ka Räpinas.

Abivallavanem Aleksander Suvorovi sõnul on tulnud tunnustavat tagasisidet eakatele liiklejatele suunatud liiklusohutuse koolituse kohta, mida näiteks kunagises Meeksi vallas mõni aasta tagasi korraldati.

«Niisugused koolitused on tänuväärsed. Need tuletavad küpses eas liiklejatele meelde, et reaktsioonid autoroolis ja liikluses pole enam samasugused nagu tudengieas,» sõnas Suvorov.

Prefekt avaldas lootust, et perearstid suhtuvad eakate autojuhtide tervisetõendite uuendamisse rangemalt.