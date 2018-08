Võrumaal lisatakse vunki juurde

«Iga idee on teretulnud – peaasi, et see puudutaks meie elu-olu ja inimesi uudselt ja innovaatiliselt. Rauda taguma ega betooni valama me ei hakka, vaid mõtleme pigem sellele, millised tõhusad inimeste toimetulekut parandavad teenused meil siin puudu on,» ütles «Vunki mano» korraldaja Martin Mark. Kui mõtted kogutud, siis arendatakse neid üheskoos ja spetsialiste kaasates edasi ning parimad lahendused viiakse ellu.