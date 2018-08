Galerii: Tõrva kesklinnas algas ringristmiku ehitus

Sõidutee laiuseks ringil on projekteeritud 7,5 meetrit. Põhitee ja Tartu suuna harudele tulevad liiklussaared. Kiiruse alandamiseks on Valga ja Pärnu suunale kujundatud pikemad ja muutuvate raadiustega liiklussaared. Kevade tänava harule saart ei tule ja parempöördeks Valga suunale on ette nähtud ülesõidetav graniitkividest kitsend.