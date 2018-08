Muinastulede öö kingib Eestile tulelaulu

Eesti mererandades ja veekogude ääres süüdatakse muinastulede ööl taas tuhandeid lõkkeid. Vee piiril luuakse tulede kett, mis on EV100 suvise peonädala kõrghetk Eesti riigi sajanda sünnipäeva aastal. Tänavu muudab lõkkerituaali pidulikumaks Marek Sadama esitatud ja spetsiaalselt selleks sündmuseks kirjutatud tulelaul.

Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaik loodab, et laul nakatab Eesti rahvast kaasa tulema. Laul kõlab 25. augustil kell 20.45 ka raadio Elmar eetris. Sõnad on kättesaadavad Muinastulede öö kodulehel. Samal lehel on võimalik oma lõkkekoht ja -info ühisele kaardile kanda.