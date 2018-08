President tõi näiteid multikultuursest maailmast

President Kaljulaid rõhutas, et meie keelt hoiab elus enda tahe seda kogukonnana rääkida. «Kui keegi siin toimetab ja elab, oleks igati normaalne, et ta teeb seda kõike meie riigi keeles.»

Riigipea sõnul võiks igaüks, kes juba lasteaiast saadik oma emakeele kõrval ka eesti keelt räägib, öelda, et ta on eestlane. «Peame aktsepteerima, et neil on võimalus öelda, et nad on eestlased, ja neile ei öelda selle peale vastu: ei ole, sa oled integreerunud hispaanlane või venelane.»