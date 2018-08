Elanikud kritiseerisid küsitluses ka vallavõimu

«Minu üllatuseks olid vastajad pakkunud palju põnevaid ideid, mida saaks vallas rakendada,» ütles valla arengukava koostaja, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts. «Kuigi on tavapärane, et valla juhtimise suhtes ollakse kriitiline, siis üllatav oli, et seda Otepää valla ühe suurima probleemina sageli välja toodi.»