Alfred Timmo: Me pole oma mängu käima saanud nii nagu soovisime

«Me pole oma mängu käima saanud nii nagu soovisime ja suuri probleeme valmistavad meile kohtumiste algused,» sõnas Alfred Timmo. «Rabistame liialt, teeme tehnilist praaki ning oleme lubanud vastasel eest libiseda. Samas oleme igas mängus tõestanud, et suudame kõigi vastastega võrdselt mängida, ent ikka satub sisse liiga palju mõõnaperioode, kus kaotame pea ja hiljem ka mängu,» tõdes Timmo.

18-aastane Timmo tõi positiivsena välja 23:21 võidumängu Leedu üle. «See oli kindlasti senistest meie parim mäng. Juba algusest peale oli kõigi poiste silmis sära ja tiim võitles väga ühtselt. Meeskonnavaim on meil üldse hea, aga teistes kohtumistes pole asjad samamoodi õnnestunud, aga tundub siiski, et kokkumäng läheb päev-päevalt paremaks,» tunnistas Timmo.

«Meil on koondises pallureid kuuest erinevast klubist, mis tähendab, et käsipalli algtõdede ja igapäevaste treeningute puhul on tegu erineva taustaga mängijatega. See raskendas eriti turniiri algul üksteisemõistmist. Samuti puudus meil esimestes mängudes mängujuht Mathias Rebane, kellega just minul on parim klapp,» kirjeldas Põlva käsipallikooli kasvandik.

Timmo ise viskas viie alagrupimänguga 39 väravat, mis on enam kui kolmandik Eesti koondise kogusummast ning hoiab turniiri snaiprite tabelis teist kohta. «Väravate osas ei tohiks kurta, olen selles vallas suutnud tiimi vedada. Aga minagi olen liiga palju patustanud pallikaotuste ja valesöötudega, nii et alati saab paremini,» hindas Timmo oma esitusi kriitiliselt.

Noor põlvalane mängib sel suvel juba teist tippturniiri, sest ta oli suures rollis ka Eesti U20 koondises, kes EM-i teise divisjoni turniiril Itaalias sai 7. koha. Lisaks jõudis Timmo kahe EM-i vahel tulla Eesti meistriks rannakäsipallis. «Eks väike väsimus on muidugi juba sees, aga käsipall on saanud mulle elustiiliks, nii et teen kõike rõõmuga,» sõnas Eesti koondise kapten.