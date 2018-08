Uues telefonipettuste laines on kümneid kannatanuid

Petuskeem on lihtne: Eesti numbrilt helistab inimene, kes tutvustab end börsimaaklerina või investorina ning pakub võimalust panustada vahendeid börsitehingutesse tema firma kaudu.

Politseisse on pöördunud juba kümmekond inimest, kes on usaldanud oma raha tundmatutele kelmidele. Kahju ulatub tuhandete eurodeni.

«Meile teadaolevalt ei ole tegemist Eestis tegutsevate kurjategijatega. Seetõttu on oluline, et inimesed ise oskaks kelme ära tunda ja kaitsta end nende inimeste eest. Tagantjärele kriminaalmenetlusega seda raha tagasi saada on väga raske ja pigem ebatõenäoline,» rääkis Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht