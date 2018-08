Kaja Kallas: tuleviku Eestis on riiki majanduses vähem

«Reformierakonna eesmärk on panna kõigi inimeste sissetulekud kiiremini kasvama. Riigi ülesanne on siin teha seaduskuulekate ettevõtjate elu võimalikult lihtsaks ja aidata neil tegeleda kõrgema väärtuse loomisega,» ütles Kallas.

«Oluline on ka, et riik ei paneks ettevõtjatele liiga suurt koormust. Me peame kriitiliselt üle vaatama ettevõtjate aruandluskohustuse, samuti ei tohiks riik ühe korra küsitud andmeid ettevõttelt uuesti küsida. Kindlasti tuleb jätkata Reformierakonna alustatud nullbürokraatia ja riigiametnike arvu vähendamise algatustega, mis Keskerakonna valitsuse ajal on soiku jäänud,» lisas Kaja Kallas.