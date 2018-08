Ratas kutsub Eesti ainulaadset looduskeskkonda väärtustama

«Soovin väga, et täna saadud positiivne emotsioon ja huvi looduse vastu saadaks meie inimesi terve aasta. Sest loodus meie ümber on võrratu ning avastamist väärt aastaringselt,» ütles Ratas. «Loodan südamest, et saja aasta pärast, kui me tähistame järgmist Eesti suurt juubelit ja Eesti looduse päeva, saavad inimesed ka siis Eestimaa kaunist loodusest rõõmu tunda.»