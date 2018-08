Gert Jõeäär Suure Munamäe rattarallist: Selle aasta kõige lahedam rattaralli!

Gert Jõeäär jäi võistlusega rahule. «Võistlusega jään rahule, see on omapärane ralli. Eestis väga selliseid sõite pole, kus suure tõusu otsas finiš on. Lahe võita selline sõit,» ütles Jõeäär. «Algus oli väga kerge, koguaeg allamäge, pärast tagasi tulles oli raske ja finiš väga raske ning järsk. Tõus ei olegi väga pikk, aga see on nii järsk ja samblane, et püsti tõustes ja jõuga vajutades, käib ratas all ringi,» iseloomustas jõeäär võistlusrada.