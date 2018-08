Kolonelleitnant Peeter Saan sai Võru linna teenetemärgi

Ettepaneku Peeter Saanile linna teenetemärgi omistamiseks tegi SA Võru Kultuurimaja Kannel. «Peeter Saan on alati olnud aktiivne kodulinna Võru patrioot. Linna sünnipäevadel on Kaitseväe orkester üles astunud väga erinevate kavadega, esitanud klassikalist puhkpillimuusikat, aga ka suurejoonelisi kontserte opereti ja popmuusikutega. Koos on esinetud meie kodukandi kollektiividega ja lauljatega,» on öeldud Kandle pöördumises.

Viimastel aastatel on Peeter Saani juhtimise all toimunud Lastefestivali suur järvekontsert ja linna aastapäeva kontsert. Tänavu emadepäeval organiseeris Peeter Saan Eesti, Läti, Leedu - Vabariik 100 raames - Võrru Baltimaade kaitsevägede ühendorkestri kontserdi «Sada õnnitlust emadele».

«Ma olin väga üllatunud ja ei tahtnud uskuda, et kuidas see võimalik on. Võrus on väga palju teenekaid inimesi, et miks siis mina sain,» sõnas Võru linna teenetemärgi saanud Peeter Saan imestusega. Võruga on Saan tihedalt seotud. «Olen Võru linna patrioot, ükskõik kus kohas ma ka viibin. Olen sündinud Võrus ja kuni keskkooli lõpuni olin Võrus, siis viis koolitee Tallinnasse ja sinna olen ka praegu jäänud. Aga juured on siin alles ja ema elab ka siin, nii et käin siin vähemalt korra kuus, kui mitte tihedamini. Varsti jõuab kätte pensioniiga, siis võib-olla jään pikemaks ajaks,» ütles Saan.

Muusikaga tegelev Saan on oma ametiga rahul. «See on elu-õnn, et on läinud kokku hobi ja raha teenimise võimalus. Mulle meeldib seda tööd teha ja see on andnud mulle palju võimalusi. Dirigent olen olnud 1994. aastast ehk siis juba 24 aastat ja enne seda sai kümme aastat ise pillimees oldud ehk see oli loogiline jätk olla dirigent,» lausus Saan.

Praegu tegeleb Saan peamiselt Kaitseväe orkestriga ja nõustab ning juhendab Kaitseliidu orkestreid. Lisaks sellele on ta tihedalt seotud üldlaulupidudega. «Kahel viimasel üldlaulupeol olen olnud puhkpilliorkestrite üldjuht ja järgmisel laulupeol olen kaasatud teise dirigendina,» sõnas Saan. Tänu sellele on Saan käinud läbi enam-vähem kõik Eestimaa puhkpilliorkestrid ja nendega proovi teinud ning harjutanud. «See on olnud üks suur rõõm, eks nendega ka natuke tegelenud, aga põhiliselt ikka Kaitseväe orkestriga. See on minu igapäevane töö,» ütles Saan.

Saani sõnul on orkestris või ansamblis mängimine väga suur rõõm inimestele, sest sellega kaasneb hea seltskond ja sõpruskond, see on meeldiv ajaveetmise vorm ning arendab pillimängu. «Üks pill ju kõlab õnnetult, aga kui sa võtad juba ansambli kokku, siis on see palju rõõmsam, siis tekivad esinemised ja üritused. See annab elule väga palju uut hoogu ja hoopis teist mõtlemist. Kõik noored orkestritesse ja ansamblitesse!» soovitab Saan kõigil noortel proovida mitmekesi koos mängimist.