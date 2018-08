Hoogsalt kanepitõmbamisega alanud ökofestivali tuumsündmusel Karilatsis Põlva Talurahvamuuseumis peetud omatoodangu laadal jäi Kanepi valla esinduse ja Põlvamaa Arenduskeskuse vaheline köievedu seekord viiki. Peale kahte jõulist tõmmet kanepist valminud köis purunes ning vallavanem Andrus Seeme oli sunnitud spordivahendi uuesti kokku köitma. Köie valmistajad selgitasid hiljem, et see oli liiga kaua seisnud, üle talve, kiud oleksid pidanud olema tooremad.

Lõbusalt alanud festivali tähtsündmusele oodati kokku kuni 10 000 inimest. Seekord on projekti eestvedaja Diana Plakso sõnul spetsiaalne kanepiala, kus tutvustatakse erinevaid kanepitooteid, kultuuriprogrammis on rohkem esinejaid ja lisandunud on uusi kauplejaid. «Kauplemisel ja kultuuriprogrammis ei saa läbi üks ilma teiseta,» selgitab Plakso. «Ühelt poolt võib öelda, et ökofestival propageerib rohelist eluviisi ja säästlikku tarbimist, samas võib tekkida küsimus, et miks me laata teeme, kuid siin on võimalus näha, mida teed ise või mida teeb naaber. Laat õpetab tarbima lihtsamalt ja nutikamalt, sest ilma tarbimata ju ei saa. Ka seda on tulnud ette, et paaril kauplejal on palutud asjad kokku pakkida, sest need pole ühtinud laada põhimõttega.»

Korraldajate sõnul on laada peamine külastaja kohalik rahvas, kuid aasta-aastalt on lisandunud ka kaugemalt tulijaid. «Hea meel on nende külastajate üle, kes on olnud varasemalt Põlvamaaga seotud, ent nüüd elavad mujal, tulevad vaatama, võtavad kaasa oma sugulased ja sõbrad,» sõnas Plakso ja lisas, et külalisi on lisandunud ka piiri tagant. «Samas on meie võimekusel ka piirid – tahame jääda väikeseks.»

Oma esindusega oli laada kanepialal esindatud ka Kanepi vald eesotsas vallavanem Andrus Seemega, kes selgitas, et kanepi negatiivne kuvand on vaja ilmtingimata kummutada, et rääkima peaks kanepi osatähtsusest nii tekstiili- kui toiduainetetööstuses ja ka ehituses. «Eestis on läbi aegade talupojad kasutanud kanepit, laevades kasutati kanepiköit. Ma väga loodan, et inimesed teadvustavad, et on olemas Kanepi vald. Nimi ei riku meest või naist. Meil on väga kaunis loodus, Otepää kõrgustiku jalam, järved ning siia on palju-palju ruumi veel inimestel juurde tulla, ühendused Tartu ja Võruga on head, Riia on lähemal kui Tallinn,» kutsus vallavanem üles mõtlema elukohavahetusele. «Kanepi on Kanepi ja nalja ei ole. Täna oleme ametnikega rahvale lähemal.»