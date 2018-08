Lähipäevil tõuseb õhusoe taas kuni 26 kraadini

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Tuul pöördub läänest lõunasse 3-9, õhtul tugevneb saartel lõunatuul puhanguti 15 m/s. Sooja on 17-20 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 19-24 kraadi.