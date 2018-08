Küsitlus: Kuidas tähistate Eesti taasiseseisvumist?

FOTO: Catlin Saar/LEPM

Hugo Kähri, kohalik muusik

“Kuulan džässi, just uurin telefonist kaamerate kohta. Võibki öelda, et tähistan sellega, et kuulan ameerika muusikat, söön hiina toitu ja vaatan nõukogudeaegseid kaameraid. Pärast tuleb saun ka.”

FOTO: Catlin Saar/LEPM

Ainar Nael, ettevõtja

“Tähistan mahlaga. Teeme õhtul kohupiimapontšikuid. Iga-aastaseid traditsioone ei ole, mida selle päeva puhul teeksime. Tänane päev on siiski tähtis – taasiseseisvumispäev. Me oleme vabad. Me käime seal, kus tahame käia.”

FOTO: Catlin Saar/LEPM

Monika Kaur, kodune