Kirt tegi Pärnus taas ilusa esituse

Pühapäeval toimunud Pärnu rannastaadioni kergejõustikuvõistlusel näitas Tõrva odamees taas kord stabiilset viskeseeriat: 82.70 – 84.07 – 82.49 – 83.54 – 84.43 – 84.34. Arvestades, et Kirt saabus võistlusele otse Birminghamist, osaledes Teemantliiga etapil, kus ta saavutas kolmanda koha tulemusega 85.31, on see suurepärane tulemus.