Politseinike arv on aastatega kahanenud ligi tuhande võrra

Eestis töötab praegu umbkaudu sama palju politseinikke kui 16 aastat tagasi. Vahe on selles, et vahepeal, täpsemalt 2010. aastal liideti politseinikega piirivalvurid. Seega on viimase kaheksa aasta kokkutõmbamistega vormikandjate arv vähenenud tegelikult tuhatkonna võrra. See tekitabki tunde, et politseil napib välitingimustes tegutsemiseks tööjõudu.