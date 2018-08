Peipsi Toidu Tänav lookleb Vasknarvast Setomaale Saaboldasse

EV100 suvise peonädala lõpetuseks katavad laua 50 pop-up restorani, kes pakuvad Peipsimaa puhtast toorainest valmistatud roogasid ja jooke. 175 kilomeetri pikkuses Peipsi Toidu Tänaval on väljas 50 pop-up restorani. „Külaliste lauale jõuab erinevates variatsioonides Peipsi kala, kurk ja sibul, mis on valmistatud nii perekonna traditsioonide järgi kui ka tänapäevases tänavatoidu võtmes. Lisaks on menüüdes näiteks küülikuliha, praetud lambaajud, rasstegai kalaga, pannivadsad sisu ja hämmetüsega, soe sõir moosiga ja palju muud,“ sõnas festivali eestvedaja Triinu Akkermann.