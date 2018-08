Põlva turu direktori tütar täitis oma elu teatriga

Ene Järvisega Põlva keskväljakule liikudes saadab mind tema monoloog. «Vaat seal on see Kähri maja, mille hoovist läbi tulime. See oli otsetee siia turuplatsile. Kui muutunud ikka kõik on … See on uskumatu! Aga mis siin mõelda – 50 aastat olen olnud ära.»