Arvamus: Palkaks õige Võrumaale korvpallitreeneri Lätist?

Võru maakonnas elas eelmise aasta seisuga pea 37 000 inimest. Võrus endas umbes

12 000. Arvestame maha täiskasvanud ja pensioniealised ning oletame, et siin kandis elab ja käib koolis tuhandeid lapsi. Täpsemad andmed on ilmselt riigisaladus: avalikest allikatest ei ole neid kohe leida. Aga see polegi oluline. Koolide arv seevastu on teada: 36.

Milliseid sportimisvõimalusi pakub siis Võru linn ja selle ümbrus lastele? Spordihall ja staadion on justkui kenad. Katusega tribüün ja ilus muru. Kõrval moodne sisehall. Hallis käib vilgas tegevus, kuid tundub, et peamised kasutajad on mitte lapsed, vaid aeroobika- ja atleetvõimlemishuvilised.

Milleks siis raisata piiratud inimressurssi alale, millel puudub tulevik?

Jalgpalliliidu (loe UEFA) ja toiduketi rahaga korraldatakse staadionil suvel laste jalkalaager, kust saab tuntud toidupoeketi logoga särgi, kleepsu ja limonaadi. Üldiselt on see aga jalgpalliliidu kohustusliku kava osa, mis tuleb üle Eesti ära teha ja milleks raha tuleb ainult vormiliselt alaliidult.

Mis ootab ees aga pärast seda, kui suvi läbi saab ja lapsed jälle koolis? Kas maakonnas toimuvad koolidevahelised jalkavõistlused? Ei toimu, see käib kohalikele koolispordijuhtidele üle jõu. Sel aastal piirduti vaid saalijalgpalliga.

Nüüd võib keegi nördinult ühmata: kuidas sa korraldad midagi suve alguses, kui ilm heitlik, külm või sajab? See on hea küsimus. Meil on tõesti ebasobiv kliima välialadeks ja jalgpalli sisehalli ei tule Võrru niipea. Aga milleks siis raisata piiratud inimressurssi alale, millel puudub tulevik? Keskenduks õige sisealadele, mida saab harrastada saalides olenemata ilmast ja aastaajast?

On halenaljakas näha seda lõputuna näivat jalgpallipropagandat, kus otsatu arv eksperte võib väsimatult ja mandariini keeles vaatajale loenguid pidada. Näha, kuidas reporterid teesklevad ekstaasi, kui tuleb võit Gibraltari või San Marino üle. Kuidas eitatakse fakti, et riigi meistrivõistlused ei huvita peale jalgpallurite, nende sugulaste, tuttavate ja Aet Süvari suurt kedagi.

Erinevalt korv- ja võrkpallist pole jalgpallis ka ajaloost midagi ette näidata. Selge, et konkurents on vutis kordades kõvem kui korvpallis, võrkpallis, aerutamises või kettaheites. Eriti pärast seda kui Ida-Euroopa, Balkanimaad ja Aafrika on maailma jalgpalliturule saabunud, aga tunnistame siis iseendile lõpuks, et me ei hakka kunagi nende konkurentsis läbi lööma. Ükstapuha kui palju see põlevate silmadega habemikust veidrik meile neid pooltotakaid-poolteaduslikku jutte ei vestaks.

Kuidas on lood siis noorte saalimängudega Võrumaal? Võrkpall on muidugi võrratu. Aga kui see nii on, siis miks osaleb maakonnas, kust tulnud Salumaa, Koch, Tali ja Täht, koolilaste 2017/18 hooajal kuni 7. klassi poiste turniiril ainult seitse kooli? Sama vanade tüdrukute seas on kohal vaid kolm kooli 36st?