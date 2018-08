Põlva kultuuritempel leidis uue juhi

Mark rääkis, et teda toob Põlvasse peamiselt vajadus ning igatsus puhtama ja rohelisema elukeskkonna järele.

«Edasi oli juba hea juhus, õnne märk ja kokkusattumus, et kultuurikeskus otsis ja vajas samaaegselt enda meeskonda uut juhti ning värsket verd, kes näeks asju uue pilguga, uue nurga alt. Mina jällegi otsisin väljakutset ja võimalust uustulnukana Põlvamaal,» rääkis vastne juht. «Leidsin töökuulutuse ja võimaluse ning tahan uskuda, et töö leidis ka minu. Algus on lootusrikas, täis usku ja jõudu.»