Paras ports raha ja töötunde on panustatud Valga keskväljaku loomiseks. Ametlikul avamispäeval oli paslik küsida, mida külastajad väljakust arvavad. Tuli välja, et väljak on hea eestlaste ja lätlaste kohtumisapaik; hinnati ka uusi avanevaid vaateid kahe linna kirikutele. Küsiletute seas olid selges ülekaalus positiivsed muljed.