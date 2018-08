Tavapoes ei kehti 14-päevane taganemisõigus

Kuivõrd seadus ei kohusta tavakauplusi võimaldama defektita toodete tagastamist või ümbervahetamist, ei ole tarbijal õigus seda kaupluselt ka nõuda. Küll aga võivad kauplused seda võimaldada vabatahtlikult hea tavana, mis on sageli levinud suuremates rahvusvahelistes kettides. Sellise võimaluse kasutamise kohta tasub tarbijatel küsida enne ostuotsuse tegemist, et mitte hiljem pettuda. Kui aga seda ei võimaldata, tuleb sellega leppida. Seega tasub meelde jätta, et 14-päevane taganemisõigus kehtib vaid sellistele toodetele, mis on ostetud e-poest, tellitud kataloogist või ostetud müügiesitluse käigus väljaspool äriruume.