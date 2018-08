Jalgrattatuur jõuab Võrru

Tuuriga tehakse kümne päeva jooksul ring peale tervele Eestile. Jalgratturite ühissõidud toimuvad 26. augustini 11 linnas üle terve Eesti ning ühinema on oodatud kõik suured ja väikesed velosõbrad. Linnasõidud on jõukohased kõigile, suuremad spordisõbrad saavad tuuritada linnast linna.

Igal sõidul jagatakse erikujundusega kodarakaarte, mille on kujundanud Eesti Kunstiakadeemia tudengid ja vilistlased. Võru sõidu kodarakaardi on kujundanud Ran-Re Reimann.

Tour d’ÖÖ Eesti sõidureeglid: Turvalisus eelkõige! Sõit toimub igaühe omal vastutusel! Me ei tarvita enne sõitu alkoholi! Me ei tarvita sõidu ajal alkoholi! Me ei kihuta ega vingerda! Ei tee äkilisi manöövreid! Ei sõida vastassuunavööndis! Kuulame alati punastes ja kollastes jakkides karjuste juhiseid! Ei möödu esimesest juhtratturist! Hoiame ühist gruppi / ei lase sisse vahesid! Hoidume parempoolsesse sõiduritta! Ja meil on LÕBUS! :)