Näitus paneb punkti viie kunstniku ühistööle

Valgas Vabaduse tänava kunstigaleriis, millel kaksiklinnale kohaselt ka lätikeelne nimi – Brīvības Galerija –, on avatud uus näitus. Väljapanek kannab pealkirja «Nii suur mutt, et teist sellist pole varem nähtud» ning selle on teinud kunstnikud Andris Landaus, Gundega Evelone, Anne-Liis Kogan ja Hanna Samoson. Näituse kuraator on Tanel Rander.