Otepää saatis hääletusele 18 sümbolite kavandit

Otepää valla sümbolite kavandikonkurss on läbi saanud. Laekus 18 tööd. Otepää vallvalitsuse konkursikomisjon vaatas need üle ning otsustas, et kõik need saadetakse edasi riigikantselei heraldikakomisjonile, kuna vapp ja lipp peavad vastama heraldika reeglitele.