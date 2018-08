Kunagise kolhoosi Tõusev Koit järgi oma maheviljakasvatusega tegelevale osaühingule nime pannud Aivar Rosenbergil on vili koristatud ja saak tänaseks juba ka maha müüdud.

Võrumaal maheteravilja kasvatava OÜ Tõusev Koit esimees Aivar Rosenberg (55) ütleb, et kuigi põud hoidis tänavuse saagi keskpärasena, on nõudlus mahevilja järele sedavõrd suur, et hinnatõus katab väiksema saagikuse kahju.