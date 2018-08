Kokkupõrked metsloomadega põhjustavad üha suuremaid kahjusid

Salva Kindlustuse AS kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt märkis, et enamasti metsloomadele otsasõitude puhul inimesed õnneks viga ei saa, kuid paraku tuleb vahel ka seda ette, näiteks olukorras kus kokkupõrge toimub põdraga. „Väiksemate loomadega avariid tekitavad pigem kahju ainult sõidukile, aga põder on nii massiivne, et siis võivad tagajärjeks olla juba ka inimvigastused,“ märkis Kivirüüt.

„Salval oli just juhtum, kus Saaremaal tuli põdrale otsa sõitnud auto täiesti maha kanda. Inimvigastusi küll õnneks ei olnud, kuid kahjud ulatuvad siiski ilmselt üle 20 000 euro,“ lausus Kivirüüt. Juuli algusest tänaseni on Salval olnud kokku 25 loomale otsasõidu juhtumit, mille kahjusummad ulatuvad kokku üle 70 000 euro.

„Muidugi võivad suured kahjud tekkida ka kokkupõrkel väiksemate metsloomadega. Tihti põhjustab selliseid kahjusid just teelt välja sõitmine või kui põrgatakse teele sattunud looma tõttu kokku teise sõidukiga. Järjest tõusvad remondihinnad on aga selgelt seotud üldiselt Eesti autopargi uuenemise ja kallinemisega,“ selgitas Salva kindlustusdirektor. „Inimesed soetavad üha uusi ja kallemaid masinaid, mille varuosad ja remont on kulukam.“

„Siinkohal on oluline meelde tuletada, et kohustuslik liikluskindlustus ei hüvita teele jooksnud metslooma poolt tekitatud kahjusid,“ märkis Kivirüüt. „Selliste juhtumite vastu tuleks sõlmida kaskokindlustus ning Salva klientide kasuks räägib siin asjaolu, et meie kasko puhul ei rakendata metsloomale otsasõidu korral omavastutust.”

Kõige kindlam viis loomale otsasõidu vältimiseks on jälgida liiklusmärke, olla eriti tähelepanelik hommikutundidel ja pimedal ajal, hoida piisavat pikivahet ning mitte kiirustada metsavahelistel teedel. Hukkunud või vigastatud suurulukist tuleb teavitada Keskkonnainspektsiooni numbril 1313, avariist väiksema loomaga aga maanteeinfokeskust numbril 1510. Juhtunust tuleks võimalikult kiiresti teavitada ka kindlustusandjat.

Juulis hüvitas Salva liikluskindlustuses kokku üle 355 000 euro, mis on eelmise aasta juuliga võrreldes tõusnud lausa 70 protsenti. Kaskokindlustuses läks hüvitamisele üle 230 000 euro.