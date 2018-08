Tartu ja Valga kinnitasid kandidaadid Keskerakonna kongressiks

Tartu piirkonna juht Aadu Must sõnas, et erakonna esimehe Jüri Ratase võime panustada päevas rohkelt töötunde nii peaministrina kui ka erakonna esimehena on märkimisväärne ning teist sellist kandidaati silmapiiril ei ole „Võiduka tulemuse jaoks Riigikogu valimistel on senise esimehe jätkamine kahtlemata vajalik, mistõttu Tartu piirkond Jüri Ratase kandideerimise ka hea meelega üles seadis,“ põhjendas Must, kes lisas, et Ratas on end peaministrina ja erakonna esimehena tõestanud nii eestvedaja kui ka meeskonnamängijana.