Aasta parim tervisespordirajatis on Võrus

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on uued loodud liikumispaigad suureks toeks liikumisharrastusega tegelejate arvu kasvatamisel. "Regulaarne kehaline aktiivsus on oluliseks aluseks, et meie keha oleks tugev, tervis parem ja vaim püsiks värske," ütles Sõõrumaa. "Tänavusel Kaunis kodu konkursil parimateks tervisepordirajatisteks valitud Püha Soobiku avastusterada ja Võru skatepark just neid eesmärke täita aitavad. Lisaks on tänavused auhinnatud liikumispaigad erilised selle poolest, et nende loomise juures alates ideest kuni teostuseni on olnud tihedalt kaasatud kohalik kogukond. See annab kindluse, et valmis sai just see mida sooviti ning rajatised leiavad aktiivset kasutust. Tänan ja õnnitlen laureaate. "