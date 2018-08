Fotovõistlus kutsub looduslikke pühapaiku jäädvustama

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, püha puu, kivi, veekogu, looduskaitse, annid, tavad, hiie valu, pärimus, saared, Virumaa, Vana-Võromaa ja maailma pühapaigad. Uuendusena on seekord välja pandud ka tervise auhind, mille teemaks on tervendamispaigad ja tervendamisega seotud tegevused ning esemed pühapaigas. Eriauhindadeks on ratsamatk, suitsusaunade külastused, koolitused, kontsertide ja matkade vabapääsmed, kirjandust jpm.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja allikat ning sadu ristipuid. Pühapaiku leidub kõikides maakondades, pea igas kihelkonnas ning paljudes külades. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise tõttu. Ligi 600s pühapaigas leidub kaitstavaid arheoloogia- ja loodusmälestisi, kuid ühtegi pühapaika kui sellist seni Eestis kaitse all ei ole. 2018. a alguses valmis Maa-ametis kaardirakendus, kuhu on koondatud ligi 1100 seni avalikustatud pühapaika, ehk ligi viiendik põlistest pühapaikadest (link allpool).