Otepää juurtega telenägu naudib omaette olemise aega

Tänasest on Kanal 2 eetris argipäeva hommikuti otsesaade «Hommik!», mille üks kolmest saatejuhist on talvepealinna juurtega Piret Laos. Varem raadios Elmar töötanud ja veel augustis raadios MyHits hommikusaadet juhtinud Laos tegi hiljuti kannapöörde – telesse tööle.

«Tundub, et see oli sujuv asjade käik,» selgitas ta, miks vahetas raadio tele vastu. Raadios on ta tegutsenud üle kümne aasta ja seni teletööd väikeste eranditega vaid eemalt jälginud.