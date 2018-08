Valgas märgati noorte kogunemist

Igatahes sai häirekeskus esmaspäeval, 27. augustil kella 22 paiku teate, et Valgas Uuel tänaval on maja number 10 juurde kogunenud alaealised poisid ja tüdrukud, kes tarvitavad alkoholi. Ühe pealtnägija sõnul viibis lõpuks sündmuskohal 14 inimest.

Teatele reageerinud politseipatrull selgitas kohapeal välja, et maja ette oli tõepoolest kogunenud seltskond noori, ent tegu ei olnud alaealistega.

Politsei vestles seltskonnas olnud inimestega ning selgitas välja, et nood olid enda sõnul kogunenud maja juurde ning olid ootamas vastasmajast saabuvat sõpra, et siis ühiselt edasi minna. Kella 23 ajal lahkusidki noored üheskoos Uus 10 hoone juurest.

Üks Lõuna-Eesti Postimehega vestelnud inimene kinnitas siiski, et enne politsei saabumist rüübati kohapeal ilmselt alkoholi. "Hääled läksid igatahes järjest valjemaks: vaevalt, et see Fantast või Coca-Colast oli."