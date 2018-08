Erakond läks kosja

Raudsepp ütles ERR-ile, et loodab septembri jooksul ametliku liitumiseni jõuda. «Oleme kõigi kolmega läbirääkimistes olnud ja meile on jäänud üks pinna peale. Mehed on kokku leppinud ja käed on löödud, aga allkirjadeni veel ei ole jõutud,» ütles Raudsepp. Ta ei soovinud teisipäeval veel öelda, millise erakonnaga tõenäoline liitumine võiks olla.