Kommentaar: Märkame lapsi liikluses!

Kui oled lapsevanemast sõidukijuht, pööra tähelepanu, kuidas on sinu autos kasutusel turvavarustus. Kas kõik koolijütsid on kenasti rihmaga kinnitatud? Kas laste turvavarustus on ikka eakohane? Koolikoti kõige parem koht on sõiduki pagasiruum, kõige halvem on aga variant, kui see on lapse seljas ja ta istub sellega koos autosse. Kokkupõrke korral ei aita siis ka kinnitatud turvavöö, sest koolikott omandab mitmekordse raskuse.