Ruusa vabaõhulava mängis avatuks Meidon

Lava on varasematest suurem ja uhkem ning katusega. Räpina valla kultuurikeskuse juhataja Marge Trumsi sõnul meeldib lava väga nii piirkonna inimestele kui ka külalistele, kes avamispeol käisid. «Loodame, et sündmusi saame seal edaspidi korraldada varakevadest hilissügiseni ning seda kasutatakse mõistlikult ning hoolivalt.»

Vabaõhulava asukoha pluss on ka suur ja hooldatud haljasala eri tasapindadel. Trumsi usub, et uuel suvel on mõnigi väiksem etendus või kontserdituur sinna tulemas. Ta toonitab, et koostööks nendega peab ka kohalik rahvas ise valmis olema ning taustajõuna appi tulema. Kohalike sündmustena on plaanis tegevusi lastele ja noortele, jaanipidu ning kontserdid.