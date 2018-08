Selgusid aasta õpetaja tiitli nominendid

Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitlile kandideeriv Kaia Tamm on iseloomustuse kohaselt multitalent, kes õpetab geograafiat, ühiskonnaõpetust, majandus- ja ettevõtlusõpetust ning uurimistööde aluseid nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Nominendi iseloomustuses on öeldud, et ta on oma ala tõeline professionaal ja eestvedaja: ühtaegu toetav ja nõudlik ning alati aus ja väärikas.