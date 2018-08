Poe avamine Võrus tõi kokku sadu inimesi

Poe avamisele oli saabunud sadu inimesi, kes said lisaks ostlemisele osa ka meelelahutusest ja proovida õnneloosi. Räpina maantee oli autodest kohati lausa ummistunud. Eks seda põhjsutas ka asjaolu, et kauplusest teisel pool teed on käimas kaugküttetorustiku paigaldamine ja tööde tsoonis on kiirus piiratud 30 km/h.