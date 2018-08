Nagu Rootsi ettevõttele kohane, on pood väga suur. Ehitus kestis veidi enam kui aasta ning selle pindala on 34 500 ruutmeetrit. Kauplus paikneb platsil, mille pindala on kümme hektarit. Tõsi küll, kui võrrelda seda näiteks Tartus paikneva Lõunakeskusega, millel on kauplemispinda 90 000 ruutmeetrit, ei olegi numbrid nii uskumatud.

Kuigi varahommikul tutvustusürituse alguses oli poeesine pea inimtühi, ilmus poe rahvale avamise ajaks kell 10 kohale hiiglaslik rahvamass. Ettevõte ennustas, et esimesel päeval külastab poodi 10 000 inimest ja uste avades rahvamassi vaadates ei tundunud pakkumine utoopiline. Ukse ette telkima keegi siiski tulnud ei olnud.

Ikea mööblikauplus avas Riias uksed FOTO: Arvo Meeks / LEPM

Et lähimad Ikea kauplused asuvad Leedus Vilniuses ja Soomes Helsingis, on küsimuseks, kui palju eestlased hakkavad poodi külastama. Firma esindajad seda täpselt prognoosida ei soovinud, kuid tõdesid, et eeldavad teiste hulgas põhjanaabrite külaskäike. „Meie prognoos on, et leiame kliente Valgevenest ja Eestist. Arvame, et ka mõned leedukad tulevad siia uudishimust,” ütles Ikea Balti osakonna omanikfirma Mason Properties SIA juhatuse liige Hanspeter Zurcher pressikonverentsil.

Maja ees ringi vaadates jäi aga selgelt silma, et valdav enamik numbrimärkidest kuulusid Läti autodele ja massreisimist Eestist ette polnud võetud. Samuti jäi silma mõni üksik Leedu auto, kuid sealt oli kohal ka hulk ajakirjanikke. Poes oli aga näha, et sildid on vaid läti keeles. Seega on seal välismaalasena kaubameres orienteerumine veidi raskendatud.

Ikea Eestisse tulemisest on räägitud pikalt ja selle kohta küsiti pressikonverentsil mitu korda. Zurcher vastas, et selle suunas liigutakse, aga midagi täpsemat ajakirjanikud talt välja ei meelitanud. „Töötame tugevalt laienemise suunas. Tahaksin korralikult vastata, aga hetkel ei saa. Meie suund on tulla Eestisse nii kiiresti, kui võimalik,” lausus Zurcher.

Ka Ikea pressiesindaja Baltimaades Renata Dante ei paljastanud kirjalikus vastuses rohkem, öeldes vaid, et praegu keskendutakse Lätile ja Eesti plaanide selgudes antakse neist teada.

Hindadest on suures poes raske ülevaadet anda, ent suure valiku seast leidis nii väga odavaid kui ka selliseid hindasid, mis teistest poodidest oluliselt ei erine. Näiteks väikese tabureti saab kätte vaid veidi enam kui kolme euroga, suuremat mõõtu tugitool aga maksis 149 eurot. 90Sentimeetrise laiusega madratseid võis leida nii 69 kui 115 euroga.

Läti poe juht Inga Filipova ütles pressikonverentsil, et pood on Läti inimestele kohandatud. "Tegime kõike selle järgi, kuidas inimesed siin elavad. Näiteks lapsed elavad koos ühes toas. Köögid on kohandatud Läti väikestele korteritele."

Parasjagu lätlasest abikaasa emale madratsit ostnud inglanna Kate Maskovska ütles, et leidis juba kaks lemmikut, mille vahel valib. Ta tunnistas, et on suur Ikea fänn ja oli rõõmus, et nüüd saab seda poodi külastada ka Lätis. „Arvasime, et peame Leetu minema. Mulle meeldib 25aastane garantii, et madratsi saab tagasi tuua, kui sellel on midagi viga.”

Ta külastas ka teisi poode, kuid seal polnud nii mugav, sest madratsid olid pakendites. „Tulime siia, sest teame, et siin saab asju proovida.”

Rahvamassist õnnestus leida ka kaks eestlast. Viljandimaalt Võhmast saabunud Lea ja Raavo Remmel ütlesid, et spetsiaalselt poe avamise pärast ei tulnud, vaid ühendasid külastuse Läti reisiga. Lea tunnistas, et elevus oli poe avades suur. Ekstra mitmesaja kilomeetri kaugusele mööblit ostma ta enda sõnul ilmselt pigem ei sõidaks, aga Ikeat Eestisse sooviks küll.

Millegi kindla järele nad ei tulnud. „Ühed toolikatted leidsime. Need vajaksid väljavahetamist. Üldiselt nipet-näpet. Kui midagi meeldib, siis võtame,” ütles Lea.

Raavo lisas, et hinnad paistsid poes alla keskmise.

Poeketi kinnitusel küünib Riia poe sortiment üle 8000 kaubani ning lisaks poele hakkab kompleksis tööle 450-kohaline restoran, mis pakub ka kuulsaid Rootsi lihapalle ja Rootsi toidukaupade pood. Väljapääsu juures on lisaks Ikea bistroo.

Kaupluses on väljas üle 50 valmis kodusisustuse. Seejärel jõuavad külastajad osturuumi, millele järgneb iseteenindusala, kust saab mööbli kaasa osta. Kõiki tooteid poes on võimalik koheselt osta.

Poe ehitus maksis üle 50 miljoni euro.