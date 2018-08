Ahja rahvas sai moodsa spordiväljaku

Firma Lars Laj Eesti tegevjuht Maikol Kriiva sõnas, et tegu on uuendusliku väljakuga, sest selle saab teha täpselt selliseks, nagu tellija soovib. Väljak pannakse kokku eri elementidest ja seetõttu on kujundamisel palju mänguruumi. «Toonane Ahja vallavalitsus esitas meile täpsed nõudmised, milline väljak tulema peab, ja meie tegime selle valmis.»