Misso vabatahtlike päästjate depoo ehitus on jõudnud sellisesse etappi, et eile oli põhjust pidada sarikapidu. Depoo valmimist on oodatud juba vähemalt viis aastat ja tänavu oktoobri lõpuks saab hoone ka valmis. Tegu on vana katlamaja asemele ehitatud uue hoonega, mida ehitab Kagukatus OÜ, andis teada Rõuge vallavalitsus.